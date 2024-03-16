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النيابة العامة تدّعي على إليسا.. ما السبب؟

منذ 3 دقائق
أليسا

أليسا

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أعلن موكل الفنان زياد برجي، اليوم السبت 16 مارس/آذار 2024، أنّ النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، ادّعت على الفنانة إليسا، لإقدامها على الذم بالموكل زياد البرجي، وتمّت إحالتها إلى المحاكمة، أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت”.

وقال برجي تعليقاً على الإدعاء على إليسا: “من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة، بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا،من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن، هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني”.

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