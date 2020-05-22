الهيئة الاتهامية في بيروت وافقت عل تخلية سبيل مازن حمدان ووسام سويدان

أعلنت الهيئة الاتهامية في بيروت تخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية.

وصادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بتخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية.

كما قررت الهيئة منعهما من السفر لمدة أربعة أشهر.