الهيئة الاتهامية في بيروت وافقت عل تخلية سبيل مازن حمدان ووسام سويدان

الهيئة الاتهامية في بيروت
الهيئة الاتهامية في بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت الهيئة الاتهامية في بيروت تخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية.

وصادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بتخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية.
كما قررت الهيئة منعهما من السفر لمدة أربعة أشهر.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

بري: آن الأوان لوقف المضاربات السياسية وحفلات القاء التهم وتحميل المسؤوليات

سلسلة من التدابير والاجراءات الوقائية لبلدية بليدا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز تعتذر عن اقامة صلاة الجماعة بالفطر بسبب…

بلدية بر الياس اقفلت الاسواق التجارية منعا لتفشي الوباء