الهيئة اللبنانية للعقارات: لالتزام الاجراءات الوقائية خلال عيد الاضحى

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اصدرت الهيئة اللبنانية للعقارات بيانا بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وقالت:” يطل علينا عيد الاضحى المبارك في ظروف استثنائية، على البشرية تحت اطار الوقاية والحذر والتزام الإجراءات الوقائية من اجل سلامة، وصحة الجميع، ومن اجل الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك المستجد فيروس “كورونا” “كوفيد 19″.

اضافت:” انطلاقا من هذه الظروف العصيبة والتي خلقت واقعا جديدا في تعامل البشر وتعديل في سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم، بما في ذلك البيت الواحد مما يلزمهم التخلي عن الواجبات الاجتماعية والزيارات والمعايدات في مواسم الاعياد وكل ذلك من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المجمتع وامنه.

وشددت الهيئة على “ضرروة التزام التدابير الوقائية واحترام المسافة الامنة والتباعد الاجتماعي في هذه المرحلة التي اصبح هذا الوباء في مرحلة الانتشار”.

اضافت:” ومن باب الواجب الوطني والمسؤولية الانسانية والاخلاقية لحفظ السلامة العامة وصحة المجتمع ان نكون على قدر تلك المسؤولية ولتداركها وتحجيمها رأفة بالجميع.

وحذرت الهيئة “من موجة الحر التي تضرب لبنان، ومن ارتفاع خطر ازدياد الحرائق ، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر، وعدم استخدام المفرقعات والالعاب النارية بمناسبة العيد في اماكن غير آمنة قد ينتج عنها حرائق في المنشأت والابنية ” .

وفي الختام، تمنت الهيئة اللبنانية للعقارات ان يحتفل لبنان بأعياده المقبلة في ظروف افضل وان يتخطى محنته العصيبة” .