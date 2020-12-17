الوطني الحر يردّ على الجديد: ما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة المشبوهة؟

أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر أنه “‏تحت ستار حرية التعبير تشن “محطة الجديد” حملة افتراء بالتعرض لكرامة رئيس الجمهورية كما للتيار الوطني الحر، ضاربةً بعرض الحائط كافة المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية ومستخدمة أسلوبًا لا يليق بها كمحطة اعلامية وبالرسالة المؤتمنة عليها، مستفزة التيار الوطني الحر ومناصريه، مع التأكيد انه لم يصدر عن قيادة التيار اي توجيه او قرار ‏بأي ردة فعل تجاه المحطة.

وأكدت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر في بيان، احترامها لحرية ‏التعبير تضع ما يصدر عن محطة الجديد بتصرف الرأي العام اللبناني، كما رفضت اي تعرّض لرئيس الدولة وتسأل:

لمصلحة من يجري تنفيذ حملة إعلامية استفزازية ضد رئيس الجمهورية وضد فريق سياسي يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة المشبوهة؟ واين الرسالة الاعلامية التي تسعى المحطة الى ايصالها بمحتوى كلام مماثل لا يصدر عادة عن منبر اعلامي محترم؟

كما أكدت أن التيار الوطني الحر المؤمن بدولة الحق والمؤسسات يلتزم بالقوانين ويعتبر ان السلطة القضائية هي المرجع الصالح لإحقاق العدالة ولرفع أي غبن عنه، ‏وتحصيل اي حق من الذين يتمادون بانتهاك الحقوق والتطاول على الكرامات، ‏وهو يحتفظ بحقه في هذا المجال بإتخاذ أي إجراء قانوني ضد محطة الجديد المعتدية على الحقيقة”.