اليونيفيل تسلّم الجيش اللبناني أكثر من 100 آلية ومعدة في الجنوب

سلّمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم أكثر من 100 آلية ومعدة للجيش اللبناني خلال احتفال رسمي في الناقورة، ضمن دعمها المستمر للقوات المسلحة.

وشملت الهبة سيارات دفع رباعي، شاحنات نقل البضائع، صهاريج مياه، سيارات إسعاف وعربات لنقل الأمتعة، ووقّع رئيس البعثة اللواء ديوداتو أبانيارا وممثل قائد الجيش العميد وليد أبو شعر الوثائق الرسمية للتسليم.

وأكد أبانيارا أن المعدات الجديدة ستعزز قدرة الجيش على التنقّل والاستجابة العملية، فيما اعتبر ممثل قائد الجيش أن الهبة ستقوّي قدرة الجيش على حماية الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن هذه الهبة تأتي ضمن الحوار الاستراتيجي منذ 2010 وقرار مجلس الأمن 1701، وضمن جهود اليونيفيل لتطوير قدرات الجيش في جنوب لبنان. ومن المقرر أن تقدّم البعثة الأسبوع المقبل هبة مماثلة للأمن العام اللبناني.