الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونيفيل تسلّم الجيش اللبناني أكثر من 100 آلية ومعدة في الجنوب

منذ 42 دقيقة
الجيش تسلم آليات ومعدات هبة من اليونيفيل

الجيش تسلم آليات ومعدات هبة من اليونيفيل

A A A
طباعة المقال

سلّمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم أكثر من 100 آلية ومعدة للجيش اللبناني خلال احتفال رسمي في الناقورة، ضمن دعمها المستمر للقوات المسلحة.

وشملت الهبة سيارات دفع رباعي، شاحنات نقل البضائع، صهاريج مياه، سيارات إسعاف وعربات لنقل الأمتعة، ووقّع رئيس البعثة اللواء ديوداتو أبانيارا وممثل قائد الجيش العميد وليد أبو شعر الوثائق الرسمية للتسليم.

وأكد أبانيارا أن المعدات الجديدة ستعزز قدرة الجيش على التنقّل والاستجابة العملية، فيما اعتبر ممثل قائد الجيش أن الهبة ستقوّي قدرة الجيش على حماية الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن هذه الهبة تأتي ضمن الحوار الاستراتيجي منذ 2010 وقرار مجلس الأمن 1701، وضمن جهود اليونيفيل لتطوير قدرات الجيش في جنوب لبنان. ومن المقرر أن تقدّم البعثة الأسبوع المقبل هبة مماثلة للأمن العام اللبناني.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش يضبط كميّة ضخمة من الأسلحة والمخدّرات
    الجيش يضبط كميّة ضخمة من الأسلحة والمخدّرات
    كفرشوبا
    إسرائيل تصعّد في الجنوب.. تمشيط مسلح في كفرشوبا وقنبلة صوتية في عيتا الشعب
    جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
    وليد وتيمور جنبلاط في زيارة رسمية إلى نبيه بري في عين التينة

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية