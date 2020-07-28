امن الدولة: توقيف سوريين يروجان دولارات مزيفة في الدكوانة والفيدار

امن الدولة
امن الدولة

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“في اطار عملها في مكافحة ظاهرة ترويج العملة المزيفة، ونتيجة الرصد والمتابعة، وعملا بإشارة النيابة العامة المالية، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة عصابة ترويج دولارات اميركية مزيفة في محلتي الدكوانة – المتن والفيدار – جبيل مؤلفة من السوريين (ي. أ) و (ع. ح) وضبطت بحوزتهما مبلغ 57000 دولار اميركي مزيفة من فئة الماية دولار إضافة إلى هواتف خلوية تتضمن محادثات ومكالمات وأرقاما حول الجرم المنسوب إليهما وسيارتين تستخدمان في نقل وترويج هذه العملة المزيفة. بنتيجة التحقيق اعترفا بما نسب إليهما وتم ايداعهما مع كامل المضبوطات القضاء المختص بناء لاشارته.

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