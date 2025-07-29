انخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس بداية آب؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى من دون تعديل في المناطق الداخلية، وتنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: تبدأ الكتل الهوائية الحارة بالانحسار تدريجيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع انخفاض بدرجات الحرارة ، لتعود خلال الايام المقبلة الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، فتصبح الاجواء صيفية معتدلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، زحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية مع رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى من دون تعديل في المناطق الداخلية، وتنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة، كما تبقى الرياح ناشطة فيرتفع معها موج البحر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,46

-ساعة غروب الشمس: 19,42.