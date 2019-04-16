انطلاق الحوار الاستراتيجي لمواجهة إيران وحزب الله

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السفير ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب، توجه إلى إسرائيل، ليقود وفد الولايات المتحدة في الاجتماع السنوي لمجموعة مكافحة الإرهاب المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي يبدأ اليوم 16 نيسان.

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وأضاف البيان، الذي وصل إلى “الشرق الأوسط”، أن الحوار هو أطول حوار استراتيجي تجريه وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، وسيناقش التهديدات المشتركة التي تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك من إيران وحزب الله اللبناني، ووضع استراتيجيات لتعزيز التعاون في هذه المجالات الحاسمة.

 

المصدر الشرق الاوسط

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