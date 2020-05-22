باسم ياخور في قمة الغضب: “علاك” و”اسلوب القطيع” و”عقول مريضة وحاقدة”

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أثار الفنان السوري باسم ياخور موجة من التساؤلات بسبب تعليق نشره عبر “إنستغرام”.

ووجه من خلاله رسالة شديدة اللهجة رداً على تصريحات تم نشرها ونسبها إليه. وكتب، “يا لطيف كيف بتنام وبتفيق بتلاقي حالك عامل تصريح طنّان رنّان أخدته سبعمية صفحة وأخده تلاتمية موقع ونازل بنشرة أخبار نقلاً عن مصدر مجهول وعملوه فلم أكشن. وانت آخر من يعلم”.

وأضاف، “أعزائي أي تصريح بده قوله رح تلاقوه حتماً على صفحاتي الرسمية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع، “مؤسف جداً الطريقة يلي بيتم فيها نشر وتناقل العلاك على بعض المواقع الإخبارية وبعض صفحات التواصل الإجتماعي والمؤسف أكتر هو أسلوب القطيع يلي بيتّبعه البعض لمّا بيبلشوا بالشتم والغيبة بدون ما يتأكدوا من حقيقة الكلام المنشور”.

وتابع: “وآخر شيء بدي قوله المستنقع الحقيقي هو عقول بعض الناس المريضة والمليئة بالكره والحقد يلي بتحاول الإساءة للآخرين بدون مبرر”.

وأثار هذا التعليق موجة من الجدل في أوساط المتابعين، إذ تساءل هؤلاء عن سبب غضب الممثل وعن ماهية التصريحات المزيفة التي نسبت إليه وحاز بذلك.