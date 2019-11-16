باسيل: انا من يشكل الحكومة وانا من يسقطها

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نقلت مصادر عن لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قوله خلال اجتماع مع اعضاء مكتبه السياسي:

“انا من أشكل الحكومة وانا من يسقطها ونحن اكبر كتلة نيابية في لبنان ومن يفكر انه الوحيد الممثل للسنة فنقول له انتهت هذه الايام”.

نقلت محطة “MTV”، اللبنانية عن وزير الخارجية، جبران باسيل، قوله إن محمد الصفدي وزير المالية السابق، وافق على رئاسة الحكومة المقبلة، في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة.

وأضاف باسيل: “تحتاج هذه المرحلة إلى شخصية تعرف الدولة جيداً، والصفدي سبق أن تولى أكثر من حقيبة وزارية ولم تكن عليه أي شبهة فساد في المهام الرسمية التي مارسها، لذلك أجد أنه شخصيّة مناسبة لهذه المرحلة”.

وكانت قناة “سكاي نيوز”، قالت إن الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي لمنصب رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الاتفاق اختيار الصفدي جاء خلال اجتماع عقد أمس، بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن حزب الله التي تدعمها إيران وحليفتها حركة أمل.

والصفدي البالغ من العمر 75 عاما، رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، وعضو سابق في البرلمان. وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

وشغل محمد الصفدي منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي. وفي عام 2008 أصبح وزيرا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة، الذي كان مدعوما من الغرب. وشغل المنصب مجددا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009.

وكان الصفدي عضوا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005. وتم اختيار الصفدي عضوا في البرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000، لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة.