باسيل ينسحب من معركته الخاسرة؟

توقع مصدر نيابي بارز انحسار المعركة السياسية التي يقودها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل بغية إسقاط المادة 80 من الموازنة والتي تحفظ حقوق الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لجهة التحاقهم خلال مهلة زمنية بوظائفهم في القطاع العام.

وقال المصدر لـ”الشرق الأوسط” إن “باسيل سيضطر إلى إعادة النظر ولو موقتاً في اعتراضه على تعيينهم شعوراً منه بأنه يخوض معركة خاسرة، “وبالتالي سيكتفي بتسجيل اعتراض يمكن أن يكسبه شعبوياً لدى السواد الأعظم من المسيحيين بذريعة أنه يستعيد حقوقهم المغبونة”.

وأكد المصدر أن الخلاف حول المادة 80 لن يتطور، وقال إنه لا نية لباسيل بأن يقحم نفسه في اشتباك سياسي سيرتد عليه سلباً، خصوصاً أن المحضر المسجل للجلسات يؤكد تصويت أكثرية النواب لمصلحة إقرارها، إضافة إلى أنه لا مصلحة لا لرئيس الجمهورية ميشال عون ولا لـ”التيار الوطني” في رد الموازنة أو الطعن بها، لأنه سيضعهما في مواجهة داخلية وأيضاً خارجية مع استعداد المؤسسات المعنية بالتصنيف الائتماني للبنان الى إصدار تصنيف جديد في الشهر المقبل.

المصدرالشرق الاوسط