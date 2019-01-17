بالصورة: تسلل من فلسطين المحتلة إلى لبنان.. هذه هويته بعد أن بات في قبضة الجيش اللبناني

تمكنت مخابرات الجيش اللبناني الخميس من إلقاء القبض على مشتبه به كان قد دخل لبنان، عبر التسلل من داخل الأراضي المحتلة قبل يومين.

وقد تم إلقاء القبض على المشتبه به في مدينة #صور ، جنوب لبنان، وهو في عهدة مخابرات الجيش، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.

إلى ذلك، أصدرت قيادة الجيش، بياناً أوضحت فيه، أنه “بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأميركي “COLIN EMERY” متخفياً في أحد أحياء صور”.

وأكدت أنه تم توقيفه بعد الاشتباه بدخوله بتاريخ 15/ 1/ 2019 من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن كولين كان دخل بزي الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إلى بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، ومعه صندوق، إلا أنه فوجئ ببعض الأهالي، فما كان منه إلا أن فر هارباً، تاركاً الصندوق وأوراقا ثبوتية، باللغة العبرية.

ويأتي ذلك، بعد أيام على إعلان إسرائيل اكتشاف كل الأنفاق التي تتهم حزب الله اللبناني بحفرها عبر الحدود.

وأوضح مصدر عسكري أن “التحقيق مستمر معه، كما يجري التنسيق مع اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) بهذا الشأن” دون أن يضيف أي تفاصيل حول كيفية دخول المواطن الأمريكي ومن أي منطقة تحديدًا.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من جهته إن الجيش يبحث في التقارير الواردة حول الأمر، من دون إضافة المزيد.

ويعدّ لبنان وإسرائيل رسميًا في حالة حرب. وسحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، بعد احتلال استمر 22 عامًا، وما زالت تبقي على احتلالها لمنطقة مزارع شبعا الحدودية مع الجولان السوري المحتل.

وفي صيف العام 2014، اعتقل الجيش اللبناني مواطنًا عربيًا إسرائيليًا اجتاز الحدود إلى لبنان، قبل أن يعيده إلى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي المقابل، تعرض خلال السنوات الماضية العديد من الرعاة اللبنانيين في منطقة مزارع شبعا للخطف من قبل القوات الإسرائيلية.