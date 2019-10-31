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بالصور: بدء تجمع الثوار في جل الديب

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بدء تجمع ثوار جل الديب امام كنيسة مار عبدا في المنطقة، وهم يرفعون العلم اللبناني.

وتستمر التظاهرات لليوم الخامس عشر في كل المناطق اللبنانية، ويطالب الثوار ببدء الاستشارات النيابية وتسمية رئيس حكومة لتشكيل حكومة اختصاصيين.

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وفتحت معظم الطرقات بطريقة سلمية بعد اعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري استقالة الحكومة.

وأقفلت المدارس والجامعات أبوابها اليوم الخميس، كما المصارف، والمؤسسات العامة وبعض محطات البنزين لنفاذها من الفيول، بناءً للتطورات الأخيرة.

وازداد عدد الثوار في الساحات بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة مرور ثلاث سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، التي لم تكن على قدر تطلعات الثوار في ما خص الإسراع في الاستشارات النيابيّة الملزمة للحكومة المقبلة.

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