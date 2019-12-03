بالصور: كمية هائلة من حبوب الكبتاغون من لبنان الى العراق!

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن دورية من مديرية المخابرات دهمت في محلة نحلة ـــ بعلبك، منزل المدعو س.ط وأوقفته للاشتباه بتورطه في مقتل المواطن حسن علي جعفر، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة الحربية، وأجهزة اتصال بالإضافة إلى عتاد عسكري.

ولفتت قيادة الجيش الى أنه “أثناء المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مطلوبين دون وقوع إصابات”.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة الحازمية، المدعو ض.ع لإقدامه على إطلاق النار باتجاه مستشفى رياق بتاريخ سابق.