أخبار لبنان بالصور: كمية هائلة من حبوب الكبتاغون من لبنان الى العراق! في ديسمبر 3, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن دورية من مديرية المخابرات دهمت في محلة نحلة ـــ بعلبك، منزل المدعو س.ط وأوقفته للاشتباه بتورطه في مقتل المواطن حسن علي جعفر، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة الحربية، وأجهزة اتصال بالإضافة إلى عتاد عسكري. ولفتت قيادة الجيش الى أنه “أثناء المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مطلوبين دون وقوع إصابات”. كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة الحازمية، المدعو ض.ع لإقدامه على إطلاق النار باتجاه مستشفى رياق بتاريخ سابق. كذلك أوقفت دورية من المديرية في مرفأ طرابلس المدعو غ.ج لقيادته شاحنة مبردة محملة بكميات كبيرة من المخدرات تقدّر بحوالى 7 مليون حبة كبتاغون ومخبأة بشكل محكم، كانت معدّة للتهريب إلى العراق عبر تركيا. وضبطت بحوزته سلاحاً حربياً وعدداً من المماشط. وأكدت المديرية أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. المصدر lebanon debate العراقتهريبلبنانمخدرات مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK