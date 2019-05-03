بالصور: وسط العاصمة بيروت.. لبنان يدخل “غينيس” مستذكرا حربه الأهلية

دخل لبنان، اليوم الأحد، إلى موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، برفع 44 ألف علم، وسط العاصمة بيروت، بالتزامن مع الذكرى الـ44 لاندلاع الحرب الأهلية، التي وضعت أوزارها في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1990.

وكسرت بيروت، من خلال النشاط تم تنظيمه بالتعاون مع موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية، الرقم القياسي المسجل في نيويورك وهو 25.559 علمًا، وفق ما أوردت وكالة” الأناضول” للأنباء.

ومنذ أمس السبت وحتى اليوم، شارك في رفع الأعلام شباب جمعية “Beirutalive “، بالتعاون مع جمعيات لبنانية أخرى، بالإضافة إلى متطوعين، وبحضور قاض من موسوعة “غينيس” ومسؤولين لبنانيين ونواب.

ورفرت الأعلام اللبنانية في ساحة النجمة، وسط بيروت، في حفل رسمي تحت رعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبحضور قاض من موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية ومسؤولين لبنانيين ونواب.

وبعد رفع العلم الذي كسر الرقم القياسي العالمي، تحدثت الطبش، فهنأت Beirut Alive “على هذه المبادرة الفردية والوطنية بامتياز، فبيروت تزينت بآلاف الاعلام اللبنانية ودخلت كتاب غينيس. وبيروت قالت اليوم كلمتها، وهي أن لا علم يعلو فوق العلم اللبناني، هذا العلم رفع بدم أبناء الوطن وبعنفوان أرزاته وشموخها وبصفاء قلبه، فكانت ألوانه تتحدث عن تاريخ لا يمكن نسيانه”.

وقالت: “نجتمع في هذه الساحة بناء على دعوة جمعية Beirut Alive التي تطلق نشاطها الأول وتبعث رسالة سلام من قلب العاصمة إلى كل الغيارى وتقول: مهما ارتفعت الأعلام فإن هناك علما واحدا لجميع أبناء الوطن هو العلم اللبناني”.

أضافت: “نلتقي اليوم بعد أربعة وأربعين عاما على الحرب الأهلية، فكانت هذه الساحة شاهدة على ما مر على لبنان من ويلات، وهي أيضا شاهدة على من أعاد بناءها، إنه الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. هذه الساحة جمعت الكثير من المواطنين وكلهم رفعوا أعلامهم ثم غادروا وبقي العلم اللبناني يرفرف، وبفضلكم اليوم كسرنا الرقم القياسي ودخلنا كتاب غينيس”.

بعدها تم تسليم الدرع التكريمية من لجنة “غينيس” إلى رئيس جمعية beirut alive بكر حلاوي على أنغام الموسيقى الكشفية لجمعية “كشافة الجراح” ووسط حشد غفير من المواطنين الذي لفوا ساحة البرلمان بأطول علم لبناني.

وقال رئيس جمعية “Beirutalive “، بكر حلاوي، في تصريحات للصحافيين، إن أهداف الجمعية هو العمل على إعادة الدور الريادي للعاصمة بيروت، مبيّنًا أن تنفيذ الجمعية للنشاط برفع 44 ألف علم بالتزامن مع الذكرى الـ44 لاندلاع الحرب الأهلية؛ يهدف إلى التأكيد على رسالة السلام من قلب العاصمة.

واندلعت الحرب الأهلية في نيسان/ أبريل العام 1975، ووضعت أوزارها في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1990، مع التوصل إلى اتفاق الطائف بالسعودية العام 1989.

ويُقدر عدد ضحايا تلك الحرب بـ150 ألف قتيلٍ و300 ألف جريح ومعوق و17 ألف مفقود، فضلا عن هجرة أكثر من مليون شخص، وخسائر مادية فاقت 100 مليار دولار.