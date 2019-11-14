بالفيديو: أمن الدولة يعتقل الشاب فادي حجيج في زحلة بتهمة “تمزيق صورة ميشال عون”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قامت المديرية العامة لأمن الدولة بالتحقيق مع الشاب اللبناني فادي حجيج لإقدامه على تمزيق صورة رئيس الجمهورية ميشال عون المرفوعة على سطح أحد الكاراجات في ساحة المعلقة – زحلة، حيث اعترف بقيامه بذلك دون ايعاز من أحد، وأنه غير مدرك بالقوانين التي تجرم هذا الفعل وهو نادم على فعلته

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أنه، “تبين وجود بلاغ بحث وتحري بحقه صادر عن مخفر المعلقة بنفس الجرم،

الى ذلك، أوضحَ النائب سيزار المعلوف في اتصالٍ مع مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، انّهُ يُكِنُّ كل الإحترام للرئيس ميشال عون، ولمقامِ الرئاسة، ولا يتبنّى ما قام به حجيج المحسوب عليه.

وكان فادي حجيج، أقدم على إزالة صورة ميشال عون من على ظهر مبنى في زحلة.

وقال:”من 1991 سافرنا وبعد 20 سنة بدو يهجرنا، هوي بدو يهاجر”.

وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع الأستاذ منيف بركات أشار بإيداعه اياه بواسطة المخفر المذكور حيث سيصار الى تنفيذ البلاغ بحقه”.​