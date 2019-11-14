أخبار لبنان

بالفيديو: أمن الدولة يعتقل الشاب فادي حجيج في زحلة بتهمة “تمزيق صورة ميشال عون”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قامت المديرية العامة لأمن الدولة بالتحقيق مع الشاب اللبناني فادي حجيج لإقدامه على تمزيق صورة رئيس الجمهورية ميشال عون المرفوعة على سطح أحد الكاراجات في ساحة المعلقة – زحلة، حيث اعترف بقيامه بذلك دون ايعاز من أحد، وأنه غير مدرك بالقوانين التي تجرم هذا الفعل وهو نادم على فعلته

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أنه، “تبين وجود بلاغ بحث وتحري بحقه صادر عن مخفر المعلقة بنفس الجرم،

الى ذلك، أوضحَ النائب سيزار المعلوف في اتصالٍ مع مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، انّهُ يُكِنُّ كل الإحترام للرئيس ميشال عون، ولمقامِ الرئاسة، ولا يتبنّى ما قام به حجيج المحسوب عليه.

المزيد من الأخبار

محتجون أمام العدل ومستشفيات في إضراب تحذيري

القضاء يكسر شوكة وزير “الواتساب” محمد شقير

عون وحزب الله يطيحان بالحريري: تكليف محمد الصفدي

موظفو ألفا وتاتش يمنعون وصول البضائع

وكان فادي حجيج، أقدم على إزالة صورة ميشال عون من على ظهر مبنى في زحلة.

وقال:”من 1991 سافرنا وبعد 20 سنة بدو يهجرنا، هوي بدو يهاجر”.

وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع الأستاذ منيف بركات أشار بإيداعه اياه بواسطة المخفر المذكور حيث سيصار الى تنفيذ البلاغ بحقه”.​

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

موظفو ألفا وتاتش يمنعون وصول البضائع

أخبار لبنان

“ستاندرد آند بورز” تُخفض تصنيف 3 بنوك لبنانية

أخبار لبنان

في اليوم 30 للثورة… قمع واعتقالات والسلطة تستفز الشارع

أخبار لبنان

من هي الاسماء التي اقترحها الحريري لتشكيل الحكومة؟

أخبار لبنان

بشار الأسد عندما ينصح ثوار لبنان بالحفاظ على الوطنية !!

أخبار لبنان

حال الطرقات في اليوم الثلاثين لـ”الثورة”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More