بالفيديو – أول إطلالة للرئيس ميشال عون بعد الشائعات التي طاولت صحته

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون

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نشر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان فيديو عبر “تويتر” من لقائه اليوم برئيس الجمهورية ميشال عون، ليؤكد فيه أنّ الرئيس بصحة جيّدة، نافيًا كل الإشاعات.

وعلّق على الفيديو قائلاً، “من لقائي اليوم في بعبدا مع الرئيس حول قضايا الساعة المالية والاقتصادية والاجتماعية وعلى هامشه… الجنرال”.
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد نفى الإشاعات التي طالت صحة الرئيس ميشال عون، مؤكّدًا أنّه ستتم ملاحقة مطلقي ومروجي الإشاعات الخبيثة واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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