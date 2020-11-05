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بالفيديو: احرق نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 12:34 مساءً
مواطن يحرق نفسه

مواطن يحرق نفسه

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تداول رواد مواقع الاجتماعي فيديو عبر موقع “تويتر”، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز ​الضمان الاجتماعي​ في منطقة ​بئر حسن​- بيروت. وعلى الإثر سارع عدد من المتواجدين في المكان على العمل لإخماد النار.

ولم تعرف أسباب إقدام هذا الشخص على حرق نفسه، أو حالته الصحية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة، وهي مستمرة منذ حوالي السنة، ارتفع معها سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى حوالي الـ10 آلاف ليرة لبنانية، مما أدى إلى إنخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمئة في مايو.

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