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بالفيديو – اختراق حسابات فروع “القرض الحسن” التابعة لحزب الله

منذ 5 دقائق
ميليشيا حزب الله

ميليشيا حزب الله

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في خطوة غير مسبوقة، اخترقت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين حسابات كافة فروع مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، إضافة إلى حصولها على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع، بحسب تقرير نشرته قناة “الحرة”.

ونشرت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم “Spiderz” لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية، التي تعتبر مصرف حزب الله في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020.

وأرفق القراصنة ما نشروه بفيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتهم التي حصلوا فيها على كل المعلومات المتعلقة بالجمعية وحساباتها السرية، وأعلنوا عن وضعها بتصرف جميع الناس، واعدين بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة. كما وجهوا دعوة لكل المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع القرض الحسن، لعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي وابتزازه لمصادر الدولة الذي ساهم في إنهيار البلاد اقتصاديا.

 

    المصدر :
  • الحرة

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