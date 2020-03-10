بالفيديو: اعتقال ابن أخ “أبو خشبة” بتهمة إطلاق النار على بيت الكتائب

قامت وحدة من “شعبة المعلومات” باعتقال يحيى دمشق، في محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، على خلفية حادثة إطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي فجر 8 آذار الحالي.

ويحيى دمشق ينتمي لحركة أمل. وهو ابن أخ العميد يوسف دمشق (أبو خشبة) مسؤول الحماية للرئيس نبيه برّي.

وحسب المعلومات، فإن الرئيس برّي “رفع الغطاء” عنه، ما سمح بعملية اعتقاله.

وكان مسلحون قد اطلقوا النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي من أسلحة حربية، فأصابوا واجهته الشرقية بست رصاصات.

وأكّد حزب الكتائب أنه يضع “هذا الاعتداء في عهدة الدولة وأجهزتها الامنية المعنية لكشف هوية المعتدين والمحرضين، ليبنى على الشيء مقتضاه.”

وتبين لاحقاً أن الرصاصات التي أطلقت على البيت المركزي، أصابت اثنتان منها مدخل «الكاراج»، وأصابت رصاصة واحدة غرفة الحرس و3 رصاصات بلوكات الباطون المسلّح.

كذلك، تبيّن أنّ الرصاصات أطلقت على علوٍ منخفض تراوحَ بين الـ 50 والـ 100 سنتم، وذلك عند الساعة الخامسة والثلث من صباح الأحد.

ولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي:

“إثر حادثة إطلاق النار التي تعرض لها البيت المركزي لحزب الكتائب اللبنانية فجر الأحد، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمداهمة مكان تواجد المشتبه به وألقت القبض عليه، وتم توقيفه للتحقيق معه ولإحالته على القضاء المختص”.