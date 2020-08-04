بالفيديو: جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت… قالها حايك فهل يصدق توقعه باستهداف نصر الله؟!

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جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت… قالها ميشال حايك وصدق. نعم “كذب المنجمون ولو صدقوا” الا انه لا يمكن انكار ان عدداً كبيراً من توقعات حايك حصلت.

لذلك بات اللبنانيون والعرب يترقبون توقعاته ليلة رأس السنة لاخذ صورة سريعة لما ينتظر العالم، كون توقعاته تشمل التطورات المحلية العربية والعالمية وبنا ان قسم كبير منها حدث فعلاً لذلك زاد عدد جمهوره الى حد كبير.

ومن توقعات ميشال حايك استهداف حسن نصر الله، من دون ان تنجح عملية اغتياله، فهل سيصيب حايك هذا العام كامل توقعاته؟!