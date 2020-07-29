بالفيديو: “حزب الله” يمنع سكان الضاحية من إظهار معاناتهم!

فيديو من قلب الضاحية الجنوبية، يظهر كيف يُمنع المواطنين من إظهار معاناتهم، التقطه شخص تعرض لمضايقات ومساءلة من قبل احد عناصر “حزب الله”، حيث قال المواطن خلال تصويره لما يحصل على الارض بعد تجمع عدد من الشبان على دراجاتهم النارية “ناس مظلومين ومقهورين، يريدون الكهرباء، لا مازوت ولا غيره، ووزير الكهرباء يعد المواطنين من دون ان يفي بوعوده”، قبل ان يتوقف عن التصوير خشية من ان يتعرض لمكروه.

سبق ان نزل اهالي الضاحية على الارض عدة مرات، لاسيما مع انطلاق ثورة تشرين، اشعلوا الاطارات تحت جسر المشرفية وطريق المطار وغيرها من المناطق، معبرين عن وجعهم من الوضع الاقتصادي وانقطاع التيار الكهربائي وتراكم النفايات، قبل ان يسارع عناصر “حزب الله” ويطلبوا من المواطنين فك الاعتصامات، حيث انه ليس من مصلحة الحزب اظهار ما تعاني منه بيئته، وهو الذي يحاول اعطاء صورة انه يؤمن لها كل ما تحتاجه، الا ان الحقيقة ان تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار ونار الاسعار وانقطاع الكهرباء وغيرها من الازمات تصيب سكان الضاحية كما باقي اللبنانيين.

وبعد ان توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين العالميين وصول سعر صرف الدولار الى ارقام خيالية وبعدما اعتبرت وكالة الانباء الدولية “بلومبيرغ” ان “الأزمة الاقتصادية في لبنان تخرج بسرعة عن نطاق السيطرة، والليرة فقدت ما يقارب 60% من قيمتها في السوق السوداء، مهددة الاقتصاد بالوصول إلى حالة من التضخم المفرط. اضافة الى نفاذ الوقود، ومواجهة تجار التجزئة المشهورين خسائر مدمرة، حيث عمد البعض منهم على الإقفال حتى تستقر العملة، أضف إلى ذلك البطالة المتفاقمة التي من المتوقع أن تدفع نصف السكان إلى الفقر هذا العام، عدا عن حالات الانتحار التي شهدها لبنان ومن ضمنها شبان من الضاحية”… يطرح السؤال الى متى سيتمكن “حزب الله” من “خنق” الاصوات في بيئته؟!