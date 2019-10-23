بالفيديو: “شبيحة وزعران حزب الله وأمل”.. يعتدون على المحتجين في النبطية

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لم تكن حال بلدة النبطية في الجنوب اللبناني مختلفة عن باقي مناطق البلاد، فقد امتلأت ساحتها منذ اليوم الأول بالمحتجين المطالبين برحيل الحكومة ومحاسبة رموز الفساد.

وفي اليوم السابع من المظاهرات الذي يصادف اليوم، انتشر مقطع فيديو لمتظاهرين في النبطية التي تعد معقل حزب الله في الجنوب اللبناني، حيث يظهر الفيديو عناصر ترفع العصي على المحتجين، وأخرى تقوم بتكسير الحواجز.

وأشار بعض المحتجين إلى أن هذه العناصر تابعة لشرطة البلدية في المنطقة.

فيما قال آخرون إن مدنيين في مدينة النبطية الجنوبية معقل “حركة أمل” يحاولون قمع المتظاهرين وضربهم بالعصي.

أما الفيديو، فترفع فيه أصوات تقول إن هؤلاء من “زعران حزب الله”.

وناشد ناشطون ومتظاهرون في النبطية القوى الأمنية بحمايتهم من “بلطجيات” يتعرضون لها على مرأى ممن يفترض بهم حمايتهم. وتأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة من التهديدات التي تعرض لها المتظاهرون والضغط عليهم من قبل التجار وغيرهم، بهدف وقت تحركهم.

وفي رواية ما جرى اليوم، تجمع نحو 400 الى 500 متظاهر في سوق النبطية، وفي الأثناء أقفل تجار محلاتهم واتجهوا صحبة أفراد من الشرطة البلدية ومناصري أحزاب لمواجهة المتظاهرين، وجرى تدافع شديد واحتكاك أسفر عن وقوع أربعة جرحى من المتظاهرين. وكان المتظاهرون قبيل الاعتداء يحاولون بناء مسرح، فأتاهم المعارضين لتحركهم هاتفين “لبيك يا نصرالله”.