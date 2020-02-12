الرئيس الشهيد رفيق الحريري
الرئيس الشهيد رفيق الحريري
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بالفيديو: 14 شباط أمام ضريح الشهيد رفيق الحريري.. إستعادة الذكرى وتمسك بشعار كلن يعني كلن

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في موازاة دعوة تيار المستقبل للإحتفال بذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في بيت الوسط، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعةٍ شبابيّةٍ مُستَقِلَّة تدعو إلى التجمّعِ أمام ضريحِ الشهيدِ رفيق الحريري في وسطِ بيروت للاحتفال بذكرى استشهاده.

اللافت، أن “المجموعة المنظمة للوقفة الرمزية أمام ضريح الشهيد رفيق الحريري يوم الجمعة 14 شباط 2020، أكدت أنها “لا تنتمي الى أيّ زعيمٍ أو حزبٍ سياسيٍّ”، معلنةً، “تمسكها بشعار كلن يعني كلن”.

وأكدت عبر المقاطع المُصوَّرة، أنّ “الوقفة في 14 شباط تأتي بمثابة وفاءٍ للرئيس الشهيد، مع التشديد على رفضِ السياسات التي انتهجها نجله الرئيس سعد الحريري”.

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ولفتت المجموعة، إلى أنّ “الهدف الاساسي يكمن في إستعادة ذكرى اغتيال رفيق الحريري، ومنع الطبقة السياسيّة من المُتاجَرة بها”

المصدر ليبانون ديبايت
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