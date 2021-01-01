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بترا خوري: الأمور ستكون صعبة في كانون الثاني وشباط

منذ 35 دقيقة
بترا خوري

بترا خوري

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رأت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري ‏أنه “فيما نحتفل بوصول العام الجديد، هناك قرارات يجب اتخاذها‎”.‎

وأشارت في سلسلة تغريدات الى أن “أحدث أرقام كوفيد 19 تظهر أن ‏الفيروس ليس في عطلة بل يستمتع بأعيادنا. وإذا لم يلقننا عام 2020 ‏دروسًا ، فلن يكون هناك دروس‎!”‎

وعددت خوري القرارات أي الـ‎ New Year’s Resolution ‎قائلة: ‏لهذا العام الجديد اليكم بعض القرارات الخاصة بالجائحة‎:‎

‎1- ‎لا ينبغي أبدًا أن تكون أنظمتنا مجزأة إلى هذا الحد في مواجهة ‏تهديد صحي. والاستعداد للأزمة قبل أن تبدأ أقل تكلفة بكثير من أن ‏نتركها لوقت لاحق بدون موارد‎!‎

‎2- ‎لنضع معايير لحماية أنفسنا وعائلاتنا والأطقم الطبية حتى نتمكن ‏من النجاة من الطفرة الحالية لكوفيد 19 ونبطئ انتشار فيروس ‏كورونا‎.‎

‎3- ‎لنشمر عن سواعدنا لتلقي لقاح الكورونا وتشجيع عائلاتنا ‏وأصدقائنا وجيراننا للقيام بالأمر نفسه‎.‎

‎4- ‎في كانون الثاني وشباط الأمور ستكون صعبة. هناك الكثير من ‏المسؤولين والأشخاص الذين يدركون الإجراءات ويؤمنون بالعلم، ‏لكن هناك انفصال بين ما يعرفون أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله ‏وما يفعلونه بالفعل‎.‎

‎5- ‎من الصعب ألا نرى من نحب وألا نتمكن من التواجد معهم ‏واحتضانهم، لكن علينا التحلي بالصبر لفترة أطول قليلاً: نرحب بالعام ‏‏2021‏‎.‎

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