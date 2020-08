بترا خوري: الوقت المستغرق في لبنان لمضاعفة عدد حالات كورونا أسرع من المعدل العالمي!

“صورة بألف كلمة… تظهر هذه الصور الجدول الزمني والسرعة الحالية في الوصول الى 1000 حالة مصابة بفيروس كورونا في 7 ايام فقط، بعد ان كان 90 يومًا في 21 شباط والوقت الحالي المستغرق لمضاعفة عدد الحالات هو كل 20 يوما وهذه النسبة هي 2.1 أسرع من المعدل العالمي الذي يبلغ 41 يومًا! يجب علينا تسطيح المنحنى.”

“A picture is a thousand words”! The images show timeline & current speed of getting to “1000” #Covid_19 cases at 7 days down from 90 days early Feb 21 & current doubling time is every 20 days that’s 2.1 times faster than the world Avg of 41 days! We have to #FlattenTheCurve pic.twitter.com/YHEKWYA4uG

— Petra Khoury (@petra_khoury) August 2, 2020