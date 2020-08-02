بترا خوري: الوقت المستغرق في لبنان لمضاعفة عدد حالات كورونا أسرع من المعدل العالمي!

بترا خوري
بترا خوري

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غرّدت مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري عبر تويتر قائلة:

“صورة بألف كلمة… تظهر هذه الصور الجدول الزمني والسرعة الحالية في الوصول الى 1000 حالة مصابة بفيروس كورونا في 7 ايام فقط، بعد ان كان 90 يومًا في 21 شباط والوقت الحالي المستغرق لمضاعفة عدد الحالات هو كل 20 يوما وهذه النسبة هي 2.1 أسرع من المعدل العالمي الذي يبلغ 41 يومًا! يجب علينا تسطيح المنحنى.”

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