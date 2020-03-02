بري ممتعضاً من توغل «حزب الله»: بعد ناقصنا العداوة مع الأتراك!

لم يعد إنخراط “حزب الله” في الحرب السورية وإهداره للدم اللبناني لحماية النظام السوري، “نزهة” كما كان “يُزين” له و يُروج في بيئته تحت شعارات النصرة الحسينية والزينبية، التي أصاب منها مقتلاً، أو من خلال الإيحاء بالتغطية من “ثنائيته الشيعية” الممتعضة من زجه وزجها بحرب استنزاف غير معني بها ولا طائل منها..

. إلى أن حلت على “حزب الله” لعنة إدلب تلك المعركة التي ” طفح كيل” شريكه الثنائي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى إمتعاضه الشديد، بحسب زوار نقلوا عنه لـ “جنوبية” قوله”: بالشام وعلى الحدود فهمنا.. شو أخذهم على إدلب .. بعد ناقصنا العداوة مع الاتراك.. نصف الشعب اللبناني بما فيهم حزب الله يسترزق من التجارة مع تركيا”.

وكان “حزب الله” قد زج بعد قوات النخبة وقوات “الرضوان” التي سقط 5 منها بـ”فوج العباس” في معركة مستمرة منذ ليل امس وتدور المعركة حصراً بين “حزب الله” و بين الجيش التركي و لم تعد مع المسلحين. وعن كيفية مقتل عناصر الحزب التسعة، تؤكد المعلومات ان الجيش التركي قصف بصاروخ موجّه موقع تواجد قوّات الحزب بعد فشل قوّاته بالتقدّم، ما أدّى إلى مقتل تسعة مُقاتلين ما زالت جثامينهم تحت الرّكام. وتم سحبهم لاحقاً وارسالهم الى لبنان.