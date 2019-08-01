بري: 40% من التأزم الاقتصادي سببه الخلافات السياسية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المجلس سيبقى الحصن المنيع ضد أي انقسام، معتبرا أن 40 في المئة من التأزم الاقتصادي سببه الخلافات السياسية، وذلك خلال لقائه مع عدد من النواب في إطار لقاء الأربعاء النيابي.

وشدّد بري على أن كل شيء في هذا البلد يمكن أن نتحّمله إلا المساس بوحدته وبوحدة أبنائه، معتبراً بحسب ما نقل عنه النواب أن “مقاومة الطائفية والمذهبية لا تكون باستخدام الطائفية والمذهبية بل باستخدام التسامح والحوار والفهم المشترك والمتبادل”. واستغرب عدم انعقاد مجلس الوزراء على رغم الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي والذي ينظر بإيجابية إلى لبنان، لافتاً إلى أن 40 في المئة من التأزم الاقتصادي الحاصل في البلد مردّه إلى الخلافات السياسية.

وحول المبادرات لحلحلة الوضع الحكومي نقل النواب عن الرئيس بري إشارته إلى أن هناك مبادرات كثيرة ولديه مبادرته، إﻻ أن كل المبادرات محكومة بتوافق الأطراف المعنية، وإذا لم يحصل هذا التوافق بين الأطراف فمن الطبيعي أن تسقط كلها.

وأكد النواب نقلاً عن رئيس المجلس قوله، “نحن أحوج ما نكون إلى مواكبة المجلس النيابي لموضوع الموازنة من أجل البناء على بقية الملفات التي تجيب عن الأسئلة الطبيعية التي تشغل البلاد والعباد”.

أما في موضوع النفط والغاز فلا جديد يضاف إلى ما قاله الرئيس بري الأسبوع الماضي حول حسم خمسة بنود من أصل ستة، وهناك بند آخر وضع رئيس المجلس صياغة له، وهو لا يزال مصراً على هذه الصياغة، آملاً في أن يتم حسم هذا الموضوع في القريب العاجل.

المصدر الشرق الاوسط