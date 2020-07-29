بسبب_الفاسدين… لبنان وصل إلى الحضيض

#بسبب_الفاسدين، وسم أطلقه رواد موقع “تويتر” ما لبث ان اصبح ترنداً، حيث تم التعبير من خلاله عما وصل اليه لبنان بسبب مسؤولين فاسدين همهم الوحيد تعبئة جيبوبهم على حساب الشعب.

من التغريدات التي حملت الوسم “لبنان يشغل المرتبة 137 من أصل 180 بلداً في قائمة الدول الأكثر فساداً، و بحسب إستبيان فإن لبنانياً من أصل اثنين تقريباً يتلقى عرضاً مالياً مقابل صوته الانتخابي، #بسبب_الفاسدين” و”#بسبب_الفاسدين مؤسسة كهرباء لبنان وبعد 30 سنة على انتهاء الحرب لا تزال عاجزة عن تأمين الكهرباء، وقد كلفت الدولة خلال ثلاثة عقود 36 مليار دولار” و””#بسبب_الفاسدين في لبنان يتقاسم المحتكرون وحيتان المال جميع حقوق المواطنين، بما فيهم رغيف الخبز الويل لكم بس”.

كما كتب آخرون “#بسبب_الفاسدين إقتصاد بلدنا صار تحت الصفر ، وطالما عجلة الفساد أسرع من عجلة الإصلاح رح نبقى غرقانين بنفق مظلم ويتراكم علينا العجز على كافة الصعد ونتهوه وما رح نعرف نوصل للنور”، و”المسؤول الأول عن الفساد في لبنان هو الشعب اللبناني الذي يسمح باستمرار الأمر، لأن المواطن يعرف من هو الفاسد ويعيد انتخابه أو التمديد له و هذا ما أوصلنا الى دمار البلد #بسبب_الفاسدين”.

ومن التغريدات “#بسبب_الفاسدين اقتصاد زفت ، أزمة دولار ، أزمة بنزين ، أزمة كهرباء ، أزمة قمح قريباً ، أزمة اشتراك ، غلاء ، زيادة الاسعار وزيادة ضرايب في الموازنة السابقة والموزانة”، و”عنا مصلحة سكة الحديد مع مدير و موظفين بيقبضوا رواتب من جيبتي و جيبتك بلا ما يكون في لا سكة و لا حديد و لا قطار.. #بسبب_الفاسدين”، و”على مرّ السنوات، استشرى الفساد وتحوّل تدريجياً إلى أحد مسبّبات الإنهيار الإقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر #بسبب_الفاسدين”.

احباط كبير يصيب اللبنانيين ظهر من خلال تغريداتهم فمنهم من كتب”وقفنا مذلولين امام محطات البنزين، وقفنا مذلولين امام المستشفيات، وقفنا مذلولين امام التعليم والخبز، والكهرباء والماء، نحن مذلولين امام ادنى حقوقنا، في اوج الحرب مع العدو كنا نقف مرفوعي الرأس رغم الدمار لكننا لم نذل كما اليوم. بسبب الفاسدين بالبلد #بسبب_الفاسدين”.

اضافة الى “اولاد الزعيم عايشين بنعيم و مستقبلهم مأمن أما الفئة الشابة ببلدي محبطة و مستقبلها مجهول.. للاسف.. هيدا كلو #بسبب_الفاسدين”، و”بيروت تُذبح فوق سريرها .. و الناس حولها يتفرّجون ..#بسبب_الفاسدين”.”#بسبب_الفاسدين مابقى نفكر إلا كل يوم بيومه ما عاد عنا طموح وتفكير بالمستقبل”.