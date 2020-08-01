بطريركية أنطاكية للروم الارثوذكس نفت ما يتم تداوله عن دفن الراقدين بالفيروس

بطريركية أنطاكية للروم الارثوذكس
بطريركية أنطاكية للروم الارثوذكس

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نفت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس، في بيان، “كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية المختلفة بخصوص دفن الراقدين بفيروس كورونا، والذي يتم بحسب تعليمات وإجراءات الجهات الحكومية المختصة”.

وقالت: “إذ نكتفي بهذا التوضيح، ورغم هذه الظروف الصعبة والمفجعة، تبقى الكنيسة تلك الأم التي تقف إلى جانب أبنائها، وبخاصة في مصائبهم كما حالها طوال سنين الحرب. ونرفع صلواتنا الى الرب كي يتلطف بنا جميعا ويشفي المرضى والمصابين ويرحم جميع الضحايا”.

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