بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة تغادر إلى إسبانيا

غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة صباح الأحد 30\6\2024 الى مدينة فالنسيا الأسبانية، عبر مطار رفيق الحريري الدولي للمشاركة في الملحق الأولمبي المؤهل الى مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بين 26 تموز و11 آب المقبلين.

وفي ما يلي أسماء افراد البعثة: مارون جبرايل (رئيساً)، ادي ابي زخم (مديراً للمنتخب )، الصربي ميودراغ بيريسيتش (مدرباً)، الصربي ماركو فيليبوفيتش ورالف عقل (مساعدين للمدرب)، خليل نصار (معالجاً فيزيائياً)، بيار فلفلي (مدرباً للياقة البدنية)، الدكتورة ساره حجار (طبيبة) وميشال خليل (لوجستياً)، علي حيدر، علي مزهر، جاد خليل، سيرجيو درويش، جيرار حديديان، كريم عز الدين، أمير سعود، هايك كيوكجيان، علي منصور، كريم زينون، يوسف خياط وأومري سبيلمان (لاعبين).

وسيواجه منتخب لبنان نظيره الاسباني عند الساعة 9.30 من مساء الثلاثاء 2 تموز ونظيره الأنغولي عند الساعة 6.30 من مساء الخميس 4 تموز.

يشار الى ان لاتفيا واسبانيا واليونان وبورتوريكو ستستضيف الملحق الأولمبي الذي يضم 24 منتخباً على ان تتأهل 4 منتخبات الى الأولمبياد والانضمام الى الدول التي سبق ان تأهلت الى الاستحقاق الأولمبي في مرحلة سابقة.