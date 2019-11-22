أخبار لبنان

بعد إحراق “مجسم الثورة” من قبل شبيحة الظلام.. هذا ما سيحصل عند الخامسة

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احترق صباح اليوم “مجسم الثورة” في ساحة الشهداء وسط مدينة بيروت من قبل شبيحة وميليشيا الميليشيات الإرهابية الفاسدة.

وحضر بعد الأشخاص على متن دراجات نارية عند الساعة السادسة صباحا وتم القاء بعض المواد الحارقة على المجسم والقى بعض النيران، فاشتعل المجسّم بسرعة فائقة، ولم يبق منه أي شيء.

وبعدما تمّ إحراق “مجسّم الثورة” في وسط بيروت فجر اليوم، يبدو أن المحتجين دأبوا على تغيير الصورة القاتمة السوداوية التي ارتفعت صبيحة الاستقلال في بيروت،وأكدت مصادر عدة بأن العمل جار على صنع مجسّم جديد سيكون من الحديد هذه المرة، على أن يتم إنجازه قرابة الثالثة ويُرفع عند الخامسة.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو لمن صوّر النصب وهو يحترق، ويبدو أنه ساهم بإشعال النصب، اذ سمع يقول: “احترقت الثورة، الله لا يردّن، خاربين البلد”.

وكان بعض الشبان ينامون في الخيم وحاولوا اطفاء النيران لكنهم لم ينجحوا بسبب سرعة النيران. ولفت أحدهم إلى أن من عمد إلى احراق المجسم كانوا يرونه دائماً يجول في المحيط، مشيراً إلى وقوع جريحين من جراء الحريق، أحدهما أصيب بحالة اختناق إضافة إلى الحروق.

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