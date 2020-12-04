استمع لاذاعتنا

بعد مقتل زاده… نصرالله في إيران إلى أجل غير مسمى؟

منذ 7 دقائق
حسن نصرالله

حسن نصرالله

الجريدة الكويتية
A A A
طباعة المقال

نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصدر وصفته بالمطّلع زعم أنّ الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، يعتزم الانتقال إلى إيران، وربما يكون قد اتخذ هذه الخطوة بالفعل.

وأوضح مصدر مطلع، بحسب رواية الصحيفة، أنّ “أجهزة المخابرات اللبنانية ودول الجوار رصدت اتصالات بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله عقب اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده”، ويتوقع المصدر أن “يبقى نصر الله في طهران لفترة غير محددة، وليس من الواضح تاريخ عودته إلى لبنان”.

وأشارت قناة 13 الإسرائيلية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أنّ “نصر الله ألغى تحركاته ونصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه، وسط مخاوف من أن “يكون هو التالي على قائمة استهداف أميركية – إسرائيلية بعد اغتيال كبير علماء إيران النوويين في عملية منسوبة إلى إسرائيل”، بحسب ما نقله عنها موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وأفادت صحيفة “الجريدة”، في وقت سابق من تشرين الثاني الماضي، أنّ مصدراً مقرباً من قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أكّد نجاح حزب الله في الكشف عن عملية اغتيال لنصر الله وعدد من قادة الفصائل الموالية لطهران في سوريا والعراق.

    المزيد من أخبار لبنان

    الضاحية الجنوبية
    مخدرات في الضاحية الجنوبية
    زحلة
    مددوا لكهرباء زحلة… وإلا
    الدولار
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أحد هذه السيناريوهات هو تدمير الأرض بالمادة المضادة
    بهذه الطرق الـ 3 … ستتدمر الأرض “بغمضة عين”
    بطاطا
    تحذير … هذه العلامة على البطاطا تدل بأنها سامة
    يعاني العاملون في فترة الليل من أعراض مرضية عديدة
    هل تعملون في فترة الليل؟ احذروا هذا المرض