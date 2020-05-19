بعد موجة الحر التي تضرب لبنان… كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

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توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وطفيف ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية مما يؤدي الى الشعور بالحر الشديد كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

على أن يكون طقس الغد صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وتوقعت أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة.