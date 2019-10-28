أخبار لبنان

بعد نشرها لصور أطفالها يرفعون علم لبنان.. ما هي خطوة حسناء الحريري المقبلة؟

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توقع متابعين لحساب السيدة حسناء أبو سبعة زوجة الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بعد نشرها لصور تظهر ابنائها يرفعون العلم اللبناني ويقبلانه انها بصدد نشر المزيد من الرسائل

وقال بعض المعلقين على فايسبوك وتويتر انهم ينتظرون الخطوة الثانية التي ربما تحمل رسالة مباشرة تدعم ثورة الشعب اللبناني.

وانهالت الكثير من التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر تؤيد الخطوة التي قامت بها السيدة حسناء.

كما قام رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالثناء على الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري مؤكدين بأنه الرقم الصعب وأنه الأكثر كفاءة لقيادة لبنان.

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وكانت نشرت السيدة حسناء أبو سبعة زوجة الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري صور عبر حسابها على إنستغرام لأبنائهما.

وظهر وليد وشهد بهاء الدين رفيق الحريري وهما يقومان بصنع علم لبنان من خلال بعض الأوراق.

وكتبت السيدة حسناء تعليقاً على الصورة قائلة: “أعظم مورد وطني لنا هو في أذهان أطفالنا ” مضيفة هاشتاق #لبنان.

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♥️ #Lebanon

A post shared by Hassnah Abousabah Hariri (@hassnahhariri) on

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