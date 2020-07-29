بلدية البيسارية: نتيجة فحوص المخالطين بالعسكري المصاب سلبية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت بلدية البيسارية أن فحوص PCR اللازمة للأشخاص الثمانية الذين احتكوا بالعسكري المصاب في الامن العام في البلدة بطريقة مباشرة جاءت نتيجة الفحوصات اليوم سلبية.

وصدر عن بلدية البيسارية البيان الاتي: “بعدما أجريت في اليومين الماضيين فحوص PCR اللازمة للاشخاص الثمانية الذين احتكوا بالعسكري المصاب في الامن العام في البلدة بطريقة مباشرة جاءت نتيجة الفحوصات اليوم سلبية، وعليه فان بلدية البيسارية تتمنى السلامة والشفاء لابننا العسكري المصاب ولجميع المرضى والمصابين بهذا الوباء.

هذا وتهيب بلدية البيسارية بأهلنا الكرام التزام منازلهم وعدم الخروج الا في حالات الضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الوقاية الشخصية من لبس الكمامات والقفازات حفاظا على سلامتهم وسلامة ابناء البلدة.

كما وتطلب البلدية من اهلنا الكرام اصحاب المحلات التجارية الالتزام بالاقفال التام المعلن من قبل وزارة الداخلية والبلديات اعتبارا من صباح يوم الغد 30/7/2020 حتى مساء يوم الاثنين 10/8/2020 ضمنا حفاظا على السلامة العامة.

كل التحية والشكر للاهل الكرام ولاهل العسكري المصاب على وعيهم وحرصهم وكل الدعاء بالشفاء لابننا المصاب. حمانا الله من شر المرض. حمى الله بلدتنا ووطننا الحبيب لبنان”.