بلدية الشويفات: اعادة فتح مطمر الكوستابرافا بناء لطلب من دياب

أعلنت بلدية الشويفات أنه تقرر إعادة فتح المطمر لمدة عشرة أيام.

واصدر المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات بيانا اشار فيه: “أنه بعد القرار الذي اتخذته بلدية مدينة الشويفات، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية من خلال مؤتمر صحفي عقد قبل أيام، والذي قضى بإقفال مطمر الكوستا برافا أمام النفايات القادمة من خارج المنطقة، تقرر إعادة فتح المطمر لمدة عشرة أيام بناء على طلب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وتقديرا للجهود الجدية التي يبذلها دولته لمعالجة أزمة النفايات، وبعد التنسيق بين بلدية مدينة الشويفات واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وذلك لإفساح المجال أمام الحكومة في إيجاد الحلول السريعة قبل تفاقم المشكلة.