بلدية الوردانية: تسجيل اول اصابة لسيدة وصلت من الكويت

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

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أعلنت بلدية الوردانية في اقليم الخروب في بيان

عن “تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة للسيدة ز.ب. القادمة من الكويت بتاريخ 2020/05/08، والتي كانت خلال الفترة السابقة ملتزمة بالحجر في منزلها الكائن في بلدة الوردانية”.

وطلبت البلدية ممن “خالطها او خالط أحد اقربائها الساكنين معها في نفس الحي خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم في بيوتهم والتواصل مع خلية الأزمة في الوردانية على الأرقام التالية: رقم البلدية : 07973200، رقم الطوارئ: 79142546، رقم مسؤول اللجنة الصحية السيد رامي عبده: 81659293. والمسؤولية تقتضي منا جميعا التعاون مع البلدية في الإجراءات التي ستتخذها بالتعاون مع وزارة الصحة لحماية منطقتنا وتطويق انتشار الوباء”.

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