بلدية الوردانية: تسجيل 3 إصابات جديدة وغداً فحص 40 مخالطاً

لبنان - كورونا
لبنان - كورونا

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أكدت بلدية الوردانية مساء اليوم في بيان لها، ان نتيجة فحوصات PCR التي أجرتها وزارة الصحة للمخالطين المباشرين للمصابة الأولى في البلدة، أظهرت إصابة 3 حالات جديدة من أطفال آل عوض، ما رفع عدد الإصابات الى 4 .

واشار بيان البلدية الى انها ستقوم غدا بالتعاون مع وزارة الصحة بفحوصات مخبرية للأشخاص المخالطين للمصابين الجدد ويبلغ عددهم 40 شخصا.
وختم البيان :” بما أن الوباء أصاب أهلنا بشكل مباشر، أصبح لزاما علينا جميعا إتخاذ أقصى إجراءات الوقاية (التباعد الإجتماعي، إرتداء الكمامات والقفازات وعدم التجمّع في الأماكن العامة، المسجد، الساحة والمدافن وغيرها).

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