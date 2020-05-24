بلدية الوردانية: نتيجة إيجابية ترفع عدد الإصابات في البلدة إلى 5

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أعلنت بلدية الوردانية، في بيان مساء اليوم، ان “نتيجة فحوصات الPCR لخمسين شخصا من المخالطين المباشرين وغير المباشرين للاصابات في البلدة، جاءت جميعها سلبية، باستثناء إصابة واحدة من العائلة المصابة سابقا”، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات الإجمالية في البلدة بلغ 97 فحصا، أتت نتائج 92 سلبية و5 ايجابية.

وتوجهت إلى الأهالي قائلة إن “المسؤولية تقتضي منا جميعا التعاون مع البلدية في الإجراءات التي ستتخذها مع القوى الأمنية لحماية منطقتنا، وتطويق انتشار الوباء”، لافتة إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.