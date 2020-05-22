بلدية بر الياس اقفلت الاسواق التجارية منعا لتفشي الوباء

أعلنت بلدية بر الياس في البقاع الاوسط، في بيان اليوم، اقفال الاسواق التجارية.

واشارت البلدية في بيان،الى انه “نظرا للتطورات الخطيرة والمتسارعة والازدياد في عدد الاصابات بمرض الكورونا الذي طال بقاعنا الحبيب، وحرصا على سلامة أبناء بلدتنا الأعزاء، ومنعا من تفشي مرض كورونا المستجد ضمن بلدة بر الياس، اتخذ القرار باقفال جميع المؤسسات والمحلات التجارية بإستثناء محلات بيع المواد الغذائية والملاحم والافران والصيدليات، مع الاخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية في ما يتعلق بالنظافة والسلامة العامة، كما ويمنع على الباعة المتجولين التجول داخل البلدة تحت طائلة المسؤولية”.

وحذرت البلدية من ان أي مخالفة لهذا القرار سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية، مؤكدة ان “صحتكم أمانة لدينا، نعمل لأجلكم ونرجو تعاونكم”.