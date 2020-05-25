بلدية بسابا: الفحوصات لعدد من أبناء البلدة نتائجها سلبية

فحوصات كورونا
فحوصات كورونا

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أعلن رئيس بلدية بسابا في اقليم الخروب محمد عاطف العاكوم، في بيان

أن نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت لعدد من أبناء البلدة “أتت جميعها سلبية”.

ونبه العاكوم أبناء البلدة إلى “خطورة الوضع في حال استمر التفلت، وعدم الإلتزام بالتدابير الوقائية”، مشددا على “ضرورة البقاء في المنازل وعدم استقبال الزوار أو القيام بالزيارات العائلية وغير العائلية”، ومحذرا “الأمور لم تعد تحتمل هذا الإستهتار، فانتشار المرض بات يدق أبوابنا بعدما سجلت اصابات مرتفعة في شحيم ومزبود وبرجا”.

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