بلدية بعذران: إصابة أحد الوافدين وحجره

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلنت بلدية بعذران وخلية الازمة في البلدة في بيان إصابة أحد الوافدين.

وجاء في البيان: “بعد التأكد من إصابة أحد الوافدين الى بلدتنا بفيروس كورونا اتخذت البلدية بالتنسيق مع قائمقام الشوف وطبابة القضاء وخلية الازمة المركزية في الشوف الاجراءات التالية:

1 – الحجر على الحالة المصابة.
2 – إحصاء الحالات المخالطة والحجر عليها لمدة 14 يوما على أن تجرى الفحوصات المخبرية بعد أسبوع (المدة الموصى بها علميا)”.

واذ تؤكد البلدية أن المسؤولية حاليا تقع على عاتق الجميع وأن أي استهتار بتطبيق الاجراءات الوقائية يعرض الجميع لخطر الاصابة، ذكرت بالاجراءات الواجب الالتزام بها:
1 – عدم التجمع في الاماكن العامة.
2 – ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.
3 – الالتزام بالتباعد الاجتماعي مترا ونصف المتر على الاقل.
4 – عدم دخول أكثر من شخص واحد الى المحلات التجارية.
5 – تعقيم المحلات يوميا”.

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