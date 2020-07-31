بلدية بقسطا حيت الجيش بعيده

حيا رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر، في بيان اليوم، الجيش في عيده، ورأى أنه “خشبة الخلاص للوطن والرمز لوحدته والضمانة للعيش المشترك والسلم الأهلي”.

وقال: “نوجه لعناصر الجيش وضباطه بقيادة العماد جوزاف عون، كل التقدير لما يقومون به من أجل الحفاظ على الوطن في وجه كل المؤمرات والفتن وأطماع العدو الإسرائيلي”.

وختم: “في هذه المناسبة، ندعو إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها بكل الوسائل، وهي مناسبة لتوجيه التحية لأرواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن هذا الوطن، وللجرحى الذين قدموا التضحيات الجسام، ليبقى لبنان وطنا لجميع أبنائه”.