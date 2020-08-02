بلدية داربعشتار: إجراءات جديدة بعد تسجيل إصابات في القرى المحيطة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

دعت بلدية داربعشتار، في بيان، “وبناء على التطورات السريعة التي حصلت ضمن قضاء الكورة جراء إصابة عدد من أهالي القرى المحيطة بالبلدة بفيروس كورونا، جميع الاهالي الى التقيد بالتدابير الوقائية اللازمة أثناء الخروج من المنزل مع الحد قدر المستطاع من التنقلات”.

وأعلنت بعض الاجراءات ضمن نطاق البلدة وأبرزها:

– إقفال طريق العين – السهل باتجاه البلدة يوميا عند الثامنة مساء.

– اقفال الطريق موقتا عند مفرق منزل نسيم طنوس الشالوحي، والطريق عند حديقة عشتروت باتجاه داخل البلدة وذلك بهدف الحد من حركة المرور الغريبة ضمن شوارع البلدة.

– منع خروج ودخول السوريين من وإلى البلدة بعد السادسة مساء.

– منع دخول السوريين القاطنين خارج البلدة إليها بهدف الزيارات منعا باتا.

– منع تجول السوريين داخل البلدة بعد السابعة مساء.

وذكرت المواطنين ب “الالتزام الكامل بارتداء الكمامة عند الدخول الى المحال في البلدة تحت طائلة المسؤولية”.

وطلبت البلدية من الوافدين من الخارج “وجوب الاتصال بها وإبلاغها عن تاريخ وصولهم الى البلدة بحيث يتوجب على البلدية إتخاذ إجراءات وفق ما صدر عن السلطات المعنية بما خص وباء كورونا”.