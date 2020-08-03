بلدية صيدا دعت كل من تخالط مع مصاب في صيدا القديمة لاجراء فحوص الـPCR

عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا صادرا عن “غرفة إدارة الأزمات والكوارث”، ولجنة الصحة والبيئة في البلدية.

وجاء في البيان: “بعدما أعلن عبر مواقع التواصل الإجتماعي إصابة السيد خليل عماد أبو غزالة (من سكان صيدا القديمة) بفيروس كورونا حيث يلتزم الحجر المنزلي، تدعو بلدية صيدا المتخالطين معه، لإجراء الفحوصات المخبرية PCR مجانا والتي ستقوم بها بلدية صيدا بالتعاون مع وزارة الصحة والمرصد الوبائي الإربعاء في 5-8-2020 من العاشرة والنصف صباحا ولغاية الثانية عشر ظهرا في مستشفى صيدا الحكومي – قسم الطوارئ”.