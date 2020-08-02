بلدية صيدا: على مخالطي المصاب إجراء فحص PCR

عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا، بيانا صادرا عن غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في البلدية جاء فيه:

“بعد ثبوت إصابة ع.د، إبن مدينة صيدا والمقيم في منطقة القياعة، بفيروس كورونا، وبعد التأكد من أن المصاب وعائلته يلتزمون بإجراءات الحجر الإلزامي، وبعد ثبوت مخالطته لعدد من الأشخاص، قيد التحقق، سوف تقوم البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة والمرصد الوبائي بإجراء فحوصات ال PCR مجانا يوم الإربعاء المقبل من الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا في مستشفى صيدا الحكومي – قسم الطوارئ، فالرجاء من جميع المتخالطين مع المصاب التواجد لإجراء الفحص اللازم في تاريخه”.

ودعت البلدية، الاهالي الى “الإلتزام بالحجر المنزلي خلال الأسبوع المقبل وعدم التخالط والتواجد في الأماكن العامة، والإلتزام التام بقرارات وزارة الداخلية لناحية الإغلاق والإلتزام بمعايير النظافة الصحية والتباعد الإجتماعي وضرورة وضع الكمامات وتعقيم اليدين والأسطح”.

وطلبت “عدم التردد في الإبلاغ عن أي إصابة والرجوع الى خلية الازمة والكوارث ولجنة الصحة والبيئة لأخذ المعلومات الصحيحة والتدابير الوقائية اللازمة في هذا الإطار”.