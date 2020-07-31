بلدية صيدا نفت الإشاعات عن وجود 17 إصابة في المدينة

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أكد المكتب الإعلامي في بلدية صيدا في بيان أنه “تعليقا على ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي و بعض مواقع الأخبار المحلية عن وجود 17 إصابة بفيروس كورونا في مدينة صيدا، تنفي غرفة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا صحة هذه الإشاعات المتداولة وتؤكد وجود حالة واحدة فقط مؤكدة في الحجر وحالة أخرى قيد التحقق ضمن نطاقها الإداري”.

أضاف البيان: “إن غرفة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا تتابع يوميا عن كثب أي إصابة أو حجر في نطاق المدينة وتقوم بالتنسيق اليومي مع غرفة عمليات المحافظة ووزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني ولجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا لجهة متابعة الحالات المحجورة والإيجابية وتلبية حاجاتها”.

ودعت البلدية إلى “ضرورة توخي الدقة في نقل الاخبار وتداولها والرجوع الى خلية الازمة والكوارث في بلدية صيدا لأخذ المعلومة الدقيقة والتزامها حصرا”.