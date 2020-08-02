بلدية عاصون الضنية: إعلان حال الطوارئ بعد تسجيل إصابة

قامت ورش بلدية عاصون ـ الضنية بحملة رش وتعقيم حي بيت جيدة في البلدة، بعد تسجيل إصابة فيه بفيروس كورونا كوفيد 19 أمس.

وتوجهت البلدية في بيان إلى أهالي الحي والبلدة قالت فيه: “حرصا على سلامتكم نعلمكم أنه تم إعلان حال الطوارئ في البلدة، ومنع التجمعات على أنواعها، والإلتزام بمبدأ التباعد الإجتماعي في المسجد والمصلى والإلتزام بمسافة مترين بين كل شخص وآخر، ووقف الزيارات العائلية كافة، وإيقاف جميع المناسبات الدينية ومجالس العزاء والأعراس، وستقوم البلدية بمراقبة وتنفيذ هذه القرارات حفاظا على سلامتكم”.