بلدية فنيدق : ارتفاع عدد الحالات المصابة في البلدة الى 5 وجميعهم على علاقة بشركة رامكو

أعلنت بلدية فنيدق منذ قليل في بيان عن ” ارتفاع عدد الإصابات المستجدة بفيروس كورونا في بلدة فنيدق إلى 5 جميعها لها علاقة بشركة رامكو،

بالإضافة إلى حالات أخرى في بلدات مجاورة، وهذا ما يدفعنا إلى تحميل المسؤولية لهذه الشركة التي يبدو أنها لم تكتف بعدم اتخاذ إجراءات صحية لحماية العاملين فيها وحسب، بل استهترت أكثر بإرسالهم إلى قراهم من دون تنسيق واضح مع الأجهزة الطبية والسلطات المحلية.

وهو ما يزيد من خطر العدوى وانتشارها، كما يبرز قلة المسؤولية التي تتعاطى بها شركة رامكو تجاه العاملين فيها الذين منهم أبناؤنا، وتجاه الوطن بشكل عام.

اضاف : “إن بلدية فنيدق، تدعو إلى محاسبة المقصرين أولا، وتحميل صاحب كل مسؤولية مسؤوليته، وتحتفظ بكل حق قانوني لها في الشأن.

كما إننا ندعو المواطنين في البلدة إلى التزام الإجراءات الصحية الموصى بها، بعدم مخالطة المصابين المحجور عليهم، أو المحجور عليهم من مخالطيهم، وإلغاء التجمعات والمناسبات العامة، وارتداء الكمامة الطبية عند الخروج من المنزل للضرورة.

وختم البيان: كما يهمنا أن نطمئن أهلنا في فنيدق الحبيبة أن البلدية تمتلك خطة للطوارئ في حال تطور وضع الوباء لا سمح الله، لكن هذا لا يكتمل إلا بتحمل السكان مسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه ذويهم وجيرانهم، عبر اتباع الإجراءات الصحية الموصى بها.